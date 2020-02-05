Московский «Арарат» исключили из числа участников ПФЛ Команда занимала 8-е место в зоне «Центр».

Сегодня в Москве на заседании Бюро Исполкома РФС было принято решение исключить московский «Арарат» из числа участников ПФЛ сезона-2019/20.

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, причина исключения – отзыв лицензии клуба на нынешний сезон Комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов ПФЛ.

«Арарат» занимал 8-е место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Центр», набрав 23 очка в 17 матчах.

Футбольный клуб «Арарат» был создан в конце марта 2017 года при поддержке Ассоциации армянской молодежи Москвы. Команда была названа в честь одноименного ереванского клуба.

В сезоне-2017/18 «Арарат» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Центр», однако отказался подниматься в ФНЛ.