Юрий Семин: У Антона Миранчука сильный и болезненный ушиб, повторного перелома нет Главный тренер «Локомотив» пообщался с журналистами после матча со «Спартаком».

Во втором туре Кубка Париматч Премьер «Локомотив» обыграл «Спартак» в серии пенальти (4:2) после того, как основное время встречи завершилось вничью 1:1. После игры главный тренер железнодорожников Юрий Семин пообщался с журналистами, дав оценку игре и рассказав о состоянии здоровья Антона Миранчука, который получил травму в предыдущем матче против сербского «Партизана».

- На этом этапе подготовки футболисты уже должны выходить на другой уровень, поэтому получили больше времени, а кто-то сыграл весь матч, – цитирует Семина официальный сайт «Локомотива».

- Почему так плохо сыграли в начале второго тайма?

- «Спартак» сделал десять замен и вышел на второй тайм свежим. Соперники были быстрее и агрессивнее, но мы переломили ситуацию. Второй тайм был равным.

- Что случилось в эпизоде с пропущенным голом?

- Мы не очень хорошо играем на стандартах на данном этапе подготовки. Обратим на это внимание.

- В эпизоде с голом Жоау Мариу, который играл в полузащите слева, оказался на правом фланге, а правый защитник Игнатьев – в центре штрафной.

- Это импровизация. Влад шел до конца. Была хорошая передача, мы насытили штрафную. До этого хороший момент был у Эдера.

- Во втором тайме роль центрфорварда исполнял Жемалетдинов.

- Будем пробовать его. Думаю, он сможет сыграть в центре. Посмотрим, впереди еще три контрольных игры. Нужно компенсировать потери. Используем внутренние резервы, а как пойдет дальше, сказать сложно.

- Что с Антоном Миранчуком?

- Сильный и болезненный ушиб места, где у него был перелом. Повторного перелома нет.

- На матч с «Ростовом» выйдет такой же состав?

- Мы сделали этот цикл подготовки игровым. Будем давать больше времени основным футболистам.

- Почему на серию пенальти выпустили Медведева? Это реакция на прошлую серию Коченкова?

- Заур Хапов чувствует вратарей. Коченков хорошо играет на пенальти, но в прошлой серии ничего не взял. Решили что-то поменять. Медведев свежий и всегда рвется в бой. Гилерме? Возможно, он выйдет на тайм в следующем матче. Медведев тоже заслужил сыграть.

- Как оцените организацию турнира?

- Очень хорошая организация. Много удобного времени для тренировок плюс серьезные контрольные матчи.

«Спартак» с 4 очками лидирует в турнире. У «Ростова» и «Локомотива» – по 3, а в активе «Партизана» – 2.

В последнем туре 8 февраля «Спартак» сыграет с «Партизаном», а 9 февраля состоится матч «Ростов» – «Локомотив».