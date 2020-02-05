Алексей Миранчук – о победе над «Спартаком»: Показали характер Встреча прошла в Дохе (Катар).

Хавбек московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу над «Спартаком» в рамках товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер.

Напомним, в основное время команды не смогли выявить победителя (1:1), а в серии пенальти команда Юрия Семина одолела соперника со счетом 4:2.

«Афиша сама за себя говорит. Такие матчи всегда принципиальны, поэтому такой настрой.

«Спартак» перехватил инициативу во втором тайме? Во-первых, добавилась свежие игроки, повысили темп, поэтому стали играть немного повыше. Нам стало сложнее, но ничего – показали характер. Где-то потерпели. Где-то спас вратарь», – цитирует игрока Sport24.ru.