ЦСКА во втором спарринге за день обыграл датский «Норшелланн» Армейцы готовятся ко второй части сезона в испанском Кампоаморе.

На тренировочном сборе в Испании ЦСКА провел второй контрольный матч за день. Команда Виктора Гончаренко со счетом 2:0 одержала победу над датским «Норшелланном».

На 14-й минуте счет открыл Никола Влашич, а на 54-й отличился Ильзат Ахметов.

ЦСКА закончил первую часть чемпионата России на четвертом месте с 34 очками после 19 туров. «Норшелланн» в чемпионате Дании занимает седьмую позицию, набрав 28 очков в 20 матчах.

Напомним, что в первом спарринге среды армейцы с таким же результатом 2:0 обыграл клуб испанской сегунды B «Ориуэлу».

8 февраля команда Гончаренко встретится с норвежским «Оддом».

Контрольный матч

ЦСКА (Москва, Россия) – «Норшеллан» (Дания) – 2:0 (1:0)

Голы: Влашич, 14, Ахметов, 54.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.