«Байер» вышел в четвертьфинал Кубка Германии, обыграв «Штутгарт»

Матч 1/8 финала Кубка Германии «Байер» – «Штутгарт» завершился со счетом 2:1.

На 71-й минуте мяч в свои ворота направил вратарь гостей Фабиан Бредлов, допустив ошибку в попытке сыграть кулаком на выходе, а на 83-й второй гол хозяев забил аргентинский нападающий Лукас Аларио.

Еще две минуты спустя конголезский форвард Силас Вамангитука точным ударом с правой подарил «Штутгарту» надежду на спасение, однако швабы не смогли перевести матч в дополнительное время.

«Штутгарт» в нынешнем сезоне играет во второй бундеслиге и в данный момент после 20 туров занимает третье место с 35 очками.

В параллельном матче «Унион Берлин» со счетом 1:0 одолел в гостях клуб региональной лиги «Ферль». Единственный гол на 85-й минуте забил Роберт Андрих.

Своих соперников по 1/4 «Байер» и «Унион Берлин» узнают 9 февраля. Четвертьфиналы будут сыграны 3 и 4 марта.