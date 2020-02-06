Флик - о матче против «Хоффенхайма»: В кубке самое главное - это выход в следующий раунд «Бавария» вышла в четвертьфинал Кубка Германии.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Хоффенхаймом» в 1/8 финала Кубка Германии.

«В кубке самое главное - это выход в следующий раунд. Я очень доволен первым таймом. Однако то, как мы отрезками играли во втором тайме, было не очень хорошо. У нас больше не было той интенсивности, которая нужна нашей игре, не получалось хорошо прессинговать. Так «Хоффенхайм» смог лучше реализовывать свои качества, а мы, в свою очередь, позволили им слишком много. По итогу мы добились поставленной цели», - цитирует пресс-служба клуба Флика.

Напомним, вчера футболисты «Баварии» нанесли поражение игрокам «Хоффенхайма» в домашнем матче 1/8 финала Кубка страны со счетом 4:3. В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски. Также отличился Томас Мюллер, а четвертый мяч «Баварии» забил в свои ворота игрок гостей Беньямин Хюбнер.

Таким образом, чемпион Германии вышел в следующую стадию турнира. Ранее путевку в 1/4 финала обеспечили себе «Байер» и берлинский «Унион».

9 февраля в рамках чемпионата Германии «Бавария» на своем поле примет «РБ Лейпциг». После 20 туров команды находятся во главе турнирной таблицы. У мюнхенцев 42 очка и первое место, «РБ Лейпциг» набрал на одно очко меньше и расположился на второй строчке.