Агент Жоржиньо: Возможно ли воссоединение игрока с Сарри в «Ювентусе»? Почему бы и нет?

Футбольный агент Жоао Сантос, представляющий интересы полузащитника «Челси» Жоржиньо, заявил, что не исключает возможности перехода своего клиента в туринский «Ювентус».
«Я уверен, что будут предложения, которые мы, очевидно, оценим вместе с «Челси». Возможно ли воссоединение с Маурицио Сарри в «Ювентусе»? Почему бы и нет?», - цитирует агента Tuttosport.
Напомним, Сарри и Жаржиньо перешли в «Челси» из «Наполи» в июле 2018 года. По окончании прошлого сезона итальянский тренер покинул лондонский клуб и возглавил «Ювентус».
Жоржиньо в текущем сезоне провел за «Челси» 32 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.
После 25 туров лондонцы набрали 41 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 17 февраля «Челси» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».
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