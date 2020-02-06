Анхель Ди Мария: Клубы лиги 1 научились играть против «ПСЖ» Полузащитник Анхель Ди Мария оценил уровень чемпионата Франции на данный момент.

– Лига 1 сильно изменилась. Думаю, здесь конкуренция становится все труднее. Я не скажу, что первые два сезона были легкими, но соперники были не так сильны. Все научились играть против «ПСЖ», «Марселя», «Лиона». Но это помогает нам расти. Чемпионат становится конкурентоспособнее. Многие говорят, что Лига 1 слабее остальных, здесь нет конкуренции, но посмотрите на АПЛ. «Ливерпуль» здорово оторвался от остальных, – цитирует аргентинца Goal.com.

Отметим, что в этом сезоне Ди Мария сыграл 31 матч, отметившись 11 голами и 16 ассистами. Его команда лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков после 23 турах. Подопечные Томаса Тухеля опережают ближайшего преследователя – «Марсель» – на 12 очков.