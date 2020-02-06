Криштиану Роналду: В детстве я не мог даже подумать, что буду играть в таких великих командах - Советский спорт
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06 февраля 2020 10:02ФутболНечаев Юрий

Криштиану Роналду: В детстве я не мог даже подумать, что буду играть в таких великих командах

Вчера португальцу исполнилось 35 лет.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что в детстве даже не мечтал о такой карьере.

«Когда я был ребенком, то думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре. Я не мог даже подумать, что буду играть в таких великих командах и выигрывать трофеи. Я могу выиграть свою шестую Лигу чемпионов. С «Юве» у меня есть возможность добыть трофей. Это непросто, однако у нас прекрасная команда», - цитирует нападающего издание A Bola.

Напомним, Роналду играл за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Португалец пять раз выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза - клубный чемпионат мира, дважды - Суперкубок УЕФА. Кроме того, он трижды выигрывал чемпионат Англии, два раза - первенство Испании, а в прошлом году вместе с «Юве» завоевал золотые медали чемпионата Италии.

В составе сборной Португалии форвард стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч».

В текущем сезоне Криштиану провел за «Ювентус» 27 матчей, забил 22 гола и сделал три результативные передачи.

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