Мино Райола: В «Ювентусе» Де Лигт похож на нефтяной танкер

– Люди говорят, что у Маттейса проблемы в игре за «Ювентус», но я вижу, что он прогрессирует. Он первый раз оказался в топ-клубе с другой философией игры, до этого он привык к «Аяксу». Маттейс похож на нефтяной танкер. Нельзя ждать, что он внезапно повернется на 90 градусов, он идет стабильно. Но как только он возьмет курс, его невозможно будет остановить, – цитирует Райолу Goal.com.
Напомним, что голландский защитник перешел в туринскую команду прошлым летом из «Аякса» за 85,5 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие в 22 матчах, забив два гола и заработав четыре желтые карточки. Его команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Подопечные Маурицио Сарри опережают идущим вторым «Интер» на три очка.
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