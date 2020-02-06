Мино Райола: В «Ювентусе» Де Лигт похож на нефтяной танкер - Советский спорт
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06 февраля 2020 10:51ФутболКорегин Владислав

Мино Райола: В «Ювентусе» Де Лигт похож на нефтяной танкер

Известный агент Мино Райола, клиентом которого является защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт, отметил прогресс 20-летнего голландца.

– Люди говорят, что у Маттейса проблемы в игре за «Ювентус», но я вижу, что он прогрессирует. Он первый раз оказался в топ-клубе с другой философией игры, до этого он привык к «Аяксу». Маттейс похож на нефтяной танкер. Нельзя ждать, что он внезапно повернется на 90 градусов, он идет стабильно. Но как только он возьмет курс, его невозможно будет остановить, – цитирует Райолу Goal.com.

Напомним, что голландский защитник перешел в туринскую команду прошлым летом из «Аякса» за 85,5 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие в 22 матчах, забив два гола и заработав четыре желтые карточки. Его команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Подопечные Маурицио Сарри опережают идущим вторым «Интер» на три очка.

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