Булатов возглавит смоленский клуб «Красный-СГАФКСТ» Летом команда планирует стартовать в ПФЛ.

Бывший полузащитник «Спартака» и тренер «Спартака-2» Виктор Булатов станет главным тренером смоленского клуба »Красный-СГАФКСТ».

Об этом сообщается на страницах клуба в социальных сетях. В 2019 году команда победила в третьем дивизионе в Союзе Федераций футбола «Центр», а летом планирует стартовать в первенстве ПФЛ.

Последним местом работы Булатова был «Спартак-2», который он покинул в январе 2020 года. Ранее специалист тренировал такие команды, как «Торпедо» и «Арсенал» (Тула).