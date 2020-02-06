Булатов возглавит смоленский клуб «Красный-СГАФКСТ»

Бывший полузащитник «Спартака» и тренер «Спартака-2» Виктор Булатов станет главным тренером смоленского клуба »Красный-СГАФКСТ».
Об этом сообщается на страницах клуба в социальных сетях. В 2019 году команда победила в третьем дивизионе в Союзе Федераций футбола «Центр», а летом планирует стартовать в первенстве ПФЛ.
Последним местом работы Булатова был «Спартак-2», который он покинул в январе 2020 года. Ранее специалист тренировал такие команды, как «Торпедо» и «Арсенал» (Тула).
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