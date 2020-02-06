Грилиш заинтересовал «Барселону» и «Реал» Контракт игрока с «Астон Виллой» рассчитан до июня 2023 года.

Испанские гранды «Барселона» и «Реал» включились в борьбу за полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.

Как сообщает The Sun, испанские клубы готовы летом побороться за англичанина с «Манчестер Юнайтед», который также заинтересован в услугах футболиста.

24-летний полузащитник является воспитанником «Астон Виллы». В текущем сезоне Грилиш сыграл 27 матчей, забил девять голов и сделал семь результативных передач.