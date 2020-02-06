«Манчестер Сити» хочет подписать Месси в 2020-м или 2021 году Соглашение аргентинца с каталонской командой действует до лета 2021 года.

Руководство «Манчестер Сити» следит за ситуацией вокруг капитана «Барселоны» Лионеля Месси и готова пригласить аргентинца в команду, если появится возможность, сообщает ESPN.

Английский клуб надеется, что хорошие отношения с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой могут помочь в будущих переговорах с 32-летним футболистом.

Ранее сообщалось, что Месси вступил в конфликт со своим партнером по команде Херардом Пике, а затем в своем аккаунте в Instagram раскритиковал работу спортивного директора каталонцев Эрика Абидаля.

Контракт 32-летнего игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года. Однако в нем есть пункт, согласно которому он может бесплатно покинуть команду этим летом. В нынешнем сезоне на счету аргентинца 24 матча, в которых он забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

Всего в своей карьере Месси забил 622 гола и отдал 256 ассистов в 711 матчах за испанский клуб.