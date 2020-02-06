Виктор Гончаренко: Важно, что ЦСКА наращивает движение в конце всех матчей сбора - Советский спорт
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06 февраля 2020 12:54ФутболКорегин Владислав

Виктор Гончаренко: Важно, что ЦСКА наращивает движение в конце всех матчей сбора

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги товарищеских матчей с «Норшелланном» (2:0) и «Ориуэлой» (2:0).

– Мне такие матчи, как с «Норшелланном», и очень нравятся и в то же время не нравятся. Здесь соперник нас высоко и агрессивно встречает, нам было тяжело начинать атаки. Если мы хорошо проходили первую линию прессинга, то создавали достаточно неплохие моменты. Сыграли 90 минут в достаточно хорошем ритме, Акинфеев нас выручил в начале второго тайма. Инициатива была больше у соперника, но ЦСКА создал больше моментов. Матч с «Ориуэлой» был немного другим, все-таки вечером другая атмосфера, быстрый мяч и другой соперник. Важно, что мы в конце всех матчей наращивали движение. Мне не очень нравится, когда ребята выходят на 45 минут в товарищеских встречах: только ритм берем, и игра заканчивается. Поэтому вернулись к тому, что играем 90 минут, – цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.

Напомним, что вчера ЦСКА одержал победы над «Норшеланном» и «Ориуэлой». В матче с датчанами голами отметились Давид Караев и Илья Шкурин, а в матче с испанцами – Никола Влашич и Ильзат Ахметов.

8 февраля команда Гончаренко встретится с норвежским «Оддом».

ЦСКА закончил первую часть чемпионата России на четвертом месте с 34 очками после 19 туров.

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