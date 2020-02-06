Хосеп Гвардиола: В Англии Азар доказал, что его можно считать игроком мирового уровня Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими мыслями об полузащитник мадридского «Реала» Эдене Азаре в преддверии матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Если Азар не играет на своем привычном уровне, то это значит, что у «Реала» сразу же возникают проблемы, происходит что-то не то. Не знаю даже, что и добавить. В Англии Эден доказал, что его можно считать футболистом мирового уровня. Всем нужно время на адаптацию, – цитирует Гвардиолу Marca.

Напомним, что в рамках 1/8 финала английский клуб сыграет против «Реала». Первая игра состоится 26 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу», ответная – 17 марта на «Этихаде».

Ранее Гвардиола вместе с командой вылетал на стадии 1/8 финала в сезоне 2016/2017 (от «Монако»), и дважды в 1/4 финала в сезонах 2017/2018 и 2018/2019 от «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».