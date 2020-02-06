«Ахмат» выиграл спарринг у чемпиона Болгарии «Лудогорца»

В контрольном матче на втором зимнем сборе «Ахмат» со счетом 1:0 выиграл у чемпиона Болгарии «Лудогорца».
Единственный гол забил на 86-й минуте венесуэльский нападающий Андрес Понсе.
«Ахмат» занимает 12-е место в чемпионате России, набрав 19 очков в 19 турах. «Лудогорец» лидирует в чемпионате Болгарии, имея 48 очков после 20 игр и на 5 очков опережая «Левски».
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