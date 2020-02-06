«Ахмат» выиграл спарринг у чемпиона Болгарии «Лудогорца» Грозненцы готовятся к весенней части сезона в Турции.

В контрольном матче на втором зимнем сборе «Ахмат» со счетом 1:0 выиграл у чемпиона Болгарии «Лудогорца».

Единственный гол забил на 86-й минуте венесуэльский нападающий Андрес Понсе.

«Ахмат» занимает 12-е место в чемпионате России, набрав 19 очков в 19 турах. «Лудогорец» лидирует в чемпионате Болгарии, имея 48 очков после 20 игр и на 5 очков опережая «Левски».