ЦСКА присматривается к защитнику «Крузейро» Кака 20-летнего футболиста оценивают в 2 миллиона евро.

Московский ЦСКА проявляет интерес к центральном защитнику бразильского клуба «Крузейро» Кака. Об этом сообщает Betting Insider.

В прошлом году Кака сыграл 20 матчей в чемпионате Бразилии, забив 1 гол и получив 5 желтых карточек. Трансферную стоимость 20-летнего футболиста, который играет также и на позиции опорного полузащитника, оценивают в 2 млн евро.