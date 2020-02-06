Агент защитника «Крузейро» опроверг информацию об интересе ЦСКА 20-летний Кака провел 20 матчей в прошлогоднем чемпионате Бразилии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА заинтересован в переходе 20-летнего бразильского защитника Кака из «Крузейро». Эти сообщения опроверг агент футболиста Нене Зени.

«К нам никто не обращался из ЦСКА по поводу трансфера Кака, – заявил Зини в интервью Sport24.ru – Ну а 2 млн евро – это слишком маленькая сумма за трансфер такого футболиста. Сейчас мы ведем активные переговоры с одним европейским клубом о переходе игрока в летнее трансферное окно».

В прошлогоднем чемпионате Бразилии Кака сыграл 20 матчей, забив один гол и получив пять желтых карточек.