«Тоттенхэм» заинтересован в переходе Ундера из «Ромы» Стоимость турецкого нападающего оценивают в 35 млн евро.

Лондонский «Тоттенхэм» следит за выступлениями турецкого нападающего «Ромы» Дженгиза Ундера. Gunes сообщает, что по инициативе Жозе Моуринью «шпоры» постараются приобрести Ундера ближайшим летом.

«Рома» купила Дженгиза у турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» за 14,25 млн евро в июле 2017 года. Нынешняя трансферная стоимость 22-летнего нападающего оценивается в 35 миллионов.

В текущем сезоне на счету Ундера 2 гола в 12 матчах серии А.