Forbes назвал самых богатых россиян Владелец спонсора «Спартака» компании «Лукойл» Вагит Алекперов вышел на второе место.

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал свежий список самых богатых россиян. На первом месте оказался Гава попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Владимир Потанин. Состояние президента холдинга «Интеррос» оценивается в 25 миллиардов долларов США.

Потанин отобрал звание самого богатого россиянина у совладельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона, состояние которого – 24,6 млрд. Михельсон является главой попечительского совета Российского футбольного союза. В новом рейтинге Forbes он спустился с первого места на третье в рейтинге самых богатых граждан РФ.

Второе место занимает президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов, состояние которого оценивается в 24,9 млрд. «Лукойл» – титульный спонсором московского футбольного клуба «Спартак».