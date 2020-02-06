Константин Марадишвили: Не помню ругани или свиста в адрес Игнатова после перехода в «Спартак» Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал, что не осмелился перейти в «Спартак».

- Со «Спартаком» у нас всегда были тяжелые, но очень интересные игры. И мы и они выходили заряженными на поле. Дерби - они и по юношам дерби.

Игнатов перешел из ЦСКА в «Спартак», но в детском футболе такие вещи спокойнее воспринимаются. Не помню ругани или свиста в его адрес. Я бы, наверное, никогда не осмелился перейти из ЦСКА в «Спартак». Это что-то за гранью. А Миша отважился на такой тяжелый шаг, - цитирует Марадишвили «Чемпионат».

Напомним, что Игнатов перешел в академию «Спартака» в январе 2015 года. За основной состав красно-белых 19-летний атакующий полузащитник выступает с сентября 2018 года. За это время он провел 13 матчей за команду во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч.