«Зенит» разгромил грузинский «Сабуртало» Команда Семака провела очередной спарринг на сборе в Испании.

Лидер чемпионата России «Зенит» провел контрольный матч против грузинского «Сабуртало». Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу питерцев.

Счет на 21-й минуте открыл Алексей Сутормин, на 38-й после прострела Вильмара Барриоса мяч влетел в сетку, срикошетив от ноги грузинского защитника, на 60-й цели достиг дальний удар Олега Шатова, а две минуты спустя впервые за главную команду «Зенита» отличился 17-летний воспитанник клуба Даниил Шамкин.

Стоит отметить, что в матче принял участие бразильский легионер питерцев Малком, для которого эта игра стала первой с августа прошлого года. Бразилец провел на поле 30 минут, выйдя в стартовом составе.

9 февраля «Зенит» проведет в Испании спарринг против московского ЦСКА.

Питерцы лидируют в чемпионате России, набрав 45 очков в 19 турах и на 10 очков опережая «Краснодар».

«Сабуртало» в прошлогоднем чемпионате Грузии занял третье место.

Контрольный матч

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Сабуртало» (Тбилиси, Грузия) – 4:0 (2:0)

Голы: Сутормин, 21, Барриос, 38, Шатов, 60, Шамкин, 62.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Сантос, Мусаев, Барриос, Сутормин, Малком (Воробьев, 31), Дриусси, Дзюба. Второй тайм: Васютин, Смольников, Иванович, Прохин, Жирков, Оздоев, Ерохин, Шамкин (Воробьев, 78) Ригони, Шатов, Азмун.