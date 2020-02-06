Сергей Семак: Думаю, что с каждым матчем Малком будет выглядеть сильнее

- Он тренируется в общей группе и сегодня вышел на 30 минут. Ему обязательно нужна игровая практика, чтобы потихоньку набирать. Он полгода не играл, и естественно, сегодня нужно было почувствовать ритм матча. Плюс, сегодня игра была достаточно непростая — и по интенсивности, и по агрессивности. Самое важное - что он здоров, что получил игровую практику. Думаю, что с каждым матчем он будет выглядеть сильнее и набирать форму.
- Малкому было заранее отведено полчаса игрового времени или же вы смотрели по ситуации?
- По плану мы хотели дать ему от 20 до 30 минут в зависимости от того, как он будет себя чувствовать. Это запланированная изначально замена.
- Когда будет готов сыграть 90 минут?
- Посмотрим. Я думаю, что в следующем матче мы дадим ему 45 минут и надеюсь, что на сборах в Турции он уже сможет сыграть полноценный матч или два, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Добавим, что 9 февраля «Зенит» проведет в Испании товарищеский матч против московского ЦСКА.
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