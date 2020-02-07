Марсело – после вылета «Реала» из Кубка Испании: У нас осталось еще два турнира Мадридцы проиграли «Реал Сосьедаду» в Кубке страны.

Защитник «Реала» Марсело после вылета команды из Кубка Испании заявил, что теперь команда постарается выиграть Лигу чемпионов и национальное первенство.

«Реал» пытался отыграться, но слишком поздно отреагировал на ситуацию. Во второй половине выложились полностью, но выиграть не удалось. Никто не хочет пропускать голы, но исключить это невозможно. У «Реала» осталось еще два турнира, в которых постараемся дойти до самого конца», - цитирует Football Espana Марсело.

Напомним, «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Реал» в матче 1/4 финала Кубка Испании со счетом 4:3.

В составе команды из Сан-Себастьяна голами отметились Александер Исак (54-я и 56-я минуты), Мартин Эдегор (22) и Микель Марино (69). У мадридского клуба отличились Марсело (59), Винисиус Жуниор (79) и Начо (90+3).

9 февраля в рамках чемпионата страны «Реал» сыграет в гостях против «Осасуны».

Добавим, что в первенстве Испании мадридцы лидируют, опережая идущую на втором месте «Барселону» на три очка. В Лиге чемпионов в 1/8 финала «Реал» проведет два матча против «Манчестер Сити».