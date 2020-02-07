Александр Кокорин: Пока я ни с кем переговоры не веду Нападающий тренируется в Турции вместе с «Зенитом-2».

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин опроверг информацию о переговорах с калининградской «Балтикой».

«Никакой конкретики, никаких переговоров с «Балтикой» не было. Пока я ни с кем переговоры не веду», - сказал Кокорин ТАСС.

На вопрос о том, проведет ли он оставшуюся часть сезона в «Зените-2», нападающий ответил: «Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос».

Напомним, Кокорин отказался переходить на правах аренды в «Сочи», после чего был отправлен в «Зенит-2». В настоящий момент футболист вместе с командой находится на сборах в Турции.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах игрока заинтересованы «Балтика» и казанский «Рубин».