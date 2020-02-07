Талалаев не будет тренировать «Мордовию» На данный момент команду к возобновлению сезона готовит Дмитрий Пятибратов.

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев не будет работать в «Мордовии», сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что 47-летний специалист встречался с руководством клуба и региона, которое рассчитывает погасить все долги и усилить состав команды перед весенней частью первенства ФНЛ.

На данный момент к возобновлению сезона «Мордовию» готовит Дмитрий Пятибратов. Из-за долгов клуб пока не может заявлять новичков. По информации источника, чтобы открыть трансферное окно, «Мордовии» необходимо выплатить задолженности в размере от 70 до 100 миллионов рублей.

После 25 туров «Мордовия» набрала 19 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Напомним, Талалаев работал с «Химками» с апреля прошлого года. В нынешнем сезоне команда идет на третьем месте в ФНЛ. Однако из-за смены вектора развития клуба тренер в конце января ушел в отставку.