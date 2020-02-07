«Сочи» проиграл «Енисею» в товарищеском матче

Товарищеский матч «Сочи» – «Енисей» завершился поражением команды из РПЛ – 1:2.
В составе победителей дубль оформил Максим Руднев. У проигравших отличился Душан Лагатор.
Добавим, что в 17.00 мск команда Владимира Федотова проведет еще один контрольный поединок, а соперником станет белорусский БАТЭ.
Товарищеский матч
Белек, Турция
«Сочи» – «Енисей» – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Лагатор (44), 1:1 – Руднев (75), 1:2 – Руднев (80).
«Сочи»: Самок, Калугин, Маргасов, Коркин, Бахтияров, Шакуро, Померко, Лагатор, Колдунов, Боковой, Карапетян.
«Енисей»: Широков, Сухомлинов, Рожков, Ганус, Киреев, Квеквескири, Иванов, Раздорских, Саркисов, Харитонов, Лескано.