Альба – о конфликте Месси и Абидаля: Мы должны поддерживать друг друга, а не выяснять отношения Накануне, 6 февраля каталонский клуб вылетел из Кубка Испании, уступив в четвертьфинале «Атлетику» (0:1).

Защитник «Барселоны» Жорди Альба призвал форварда Лионеля Месси и спортивного директора Эрика Абидаля уладить конфликт.

Напомним, все началось со слов функционера о непрофессиональном отношении футболистов к выступлению под руководством Эрнесто Вальверде. Месси, в свою очередь, раскритиковал Абидаля и потребовал назвать имена игроков.

«Абидаль сам был футболистом, и должен понимать, каково игрокам в таких ситуациях. Нам хватает дерьма снаружи, поэтому не стоит разрушать единство в раздевалке. Мы должны поддерживать друг друга, а не выяснять отношения», – приводит слова Альбы Sport.es.