Комитет РФС поддержал реформу Кубка России Клубы РПЛ предложили ввести в турнире групповой этап.

В Москве состоялось заседание комитета профессионального футбола РФС, сообщает официальный сайт организации.

На нем в числе прочих было принято решение поддержать реформу Кубка России. Ранее клубы РПЛ проголосовали за проведение турнира в новом формате. Планируется, что участники еврокубков будут начинать выступление в Кубке с 1/8 финала. Также в турнире может появиться групповой этап.

Комитет предложил исполкому РФС на очередном заседании рассмотреть проект новой структуры проведения Кубка России в сезоне-2020/2021.

Также комитет профессионального футбола поддержал проект реформы молодежного первенства.