Нижний Новгород и Калининград претендуют на проведение финала Кубка России

Заявки на проведение финального матча Кубка России по футболу 2020 года подали правительство Нижегородской области и министерство спорта Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее с заявками на проведение финала в РФС по тому же поводу обратились власти Ростовской области и Республики Мордовия, а также ФК «Урал» (Екатеринбург). Кроме того, в проведении этой встречи заинтересовано руководство столичного олимпийского спортивного комплекса «Лужники».
Соответственно в данный момент целых шесть претендентов на проведение решающего матча Кубка: «Лужники» (Москва), «Екатеринбург Арена», «Мордовия Арена» (Саранск), «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), а также стадионы «Нижний Новгород» и «Калининград».
Российский футбольный союз примет решение о месте проведения финала Кубка России 13 февраля. Сама игра запланирована на 13 мая.
В прошлом году решающий матч турнира принимала Самара – «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл «Урал».
Четвертьфиналы нынешнего розыгрыша состоятся 4 и 5 марта. В них встретятся «Ахмат» – «Зенит», «Спартак» – ЦСКА, «Химки» – «Торпедо» и «Шинник» – «Урал».
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