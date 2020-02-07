Нижний Новгород и Калининград претендуют на проведение финала Кубка России РФС примет решение 13 февраля.

Заявки на проведение финального матча Кубка России по футболу 2020 года подали правительство Нижегородской области и министерство спорта Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее с заявками на проведение финала в РФС по тому же поводу обратились власти Ростовской области и Республики Мордовия, а также ФК «Урал» (Екатеринбург). Кроме того, в проведении этой встречи заинтересовано руководство столичного олимпийского спортивного комплекса «Лужники».

Соответственно в данный момент целых шесть претендентов на проведение решающего матча Кубка: «Лужники» (Москва), «Екатеринбург Арена», «Мордовия Арена» (Саранск), «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), а также стадионы «Нижний Новгород» и «Калининград».

Российский футбольный союз примет решение о месте проведения финала Кубка России 13 февраля. Сама игра запланирована на 13 мая.

В прошлом году решающий матч турнира принимала Самара – «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл «Урал».

Четвертьфиналы нынешнего розыгрыша состоятся 4 и 5 марта. В них встретятся «Ахмат» – «Зенит», «Спартак» – ЦСКА, «Химки» – «Торпедо» и «Шинник» – «Урал».