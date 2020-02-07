«Атлетик» сыграет с «Гранадой» в полуфинале Кубка Испании Королевская испанская федерация футбола провела жеребьевку 1/2 финала Кубка короля.

В Испании состоялась жеребьевка полуфиналов национального Кубка.

«Реал Сосьедад» сыграет с клубом «Мирандес», выступающим в сегунде, а «Атлетик» из Бильбао поспорит за выход в финал с «Гранадой».

Первые матчи ориентировочно состоятся 12 февраля, ответные – 4 марта. 1/2 финала – в нынешнем сезоне единственная стадия Кубка Испании, в которой соперники проведут друг с другом по два матча.

Финал турнира состоится 18 апреля в Севилье.

Напомним, что в четвертьфинале «Реал Сосьедад» в гостях обыграл мадридский «Реал» со счетом 3:4, а «Атлетик» победил «Барселону» 1:0.