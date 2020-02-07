Джано Ананидзе: После слов Федуна было обидно 27-летний полузащитник в январе ушел из «Спартака».

Футболист сборной Грузии Джано Ананидзе рассказал о том, что помешало ему в «Спартаке» показать тот уровень, который от него ждали.

«Я всегда отдавал всего себя на поле. «Спартак» для меня остается «Спартаком», – рассказал Ананидзе в интервью Чемпионат.com – Я с 15 лет там, 10 лет носил форму клуба. Но мне было чуть обидно, когда Леонид Арнольдович сказал, что я не соответствую уровню команды. Я боролся за место на поле в лучшем «Спартаке» за всю историю, когда мы стали чемпионами и выиграли Суперкубок. А до этого я конкурировал в команде с Алексом и Веллитоном. Тот «Спартак» тоже претендовал на чемпионство. А нынешний идет на 10 месте, и я тут не играю, понимаете? Это должно означать, что я очень-очень плохой игрок. Но я так не считаю. Я не мог так сдать. Ну и конечно, назову еще один важный фактор, который повлиял на мое решение. Это новый лимит на легионеров, который вступит в силу со следующего сезона.

Когда я поговорил с Томасом Цорном, я сам набрал Леониду Арнольдовичу. Он мне сказал: «Да, из-за травм ты растерял форму, но я желаю тебе удачи. Набрать кондиции и выйти на высокий уровень». Мы хорошо поговорили.

Я сказал ему спасибо за все. Я старался душой и сердцем, но что получилось, то и получилось. За все 11 лет в Москве я ни разу не был замечен в ночном клубе или где-то еще. Я не был тусовщиком. Показать уровень, который от меня все ждали, не позволили травмы и иногда недоверие тренеров. Аленичев мне доверял, но его быстро убрали. Пришел Каррера, он тоже мне доверял. А с Кононовым было хуже всего. Мне казалось, что по игровой философии это мой тренер, а он меня зачехлил».

21 января «Спартак» объявил о разрыве контракта с грузином, а два дня спустя футболист подписал контракт с «Анортосисом» до конца нынешнего сезона.

Ананидзе дебютировал в главной команде «Спартака» в 16-летнем возрасте, сыграв и забив гол в матче Кубка России против «Краснодара» 15 июля 2009 года (2:1 в пользу москвичей). Всего на счету Джано 147 матчей и 16 голов в составе красно-белых.