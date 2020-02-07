Испанская федерация отклонила протест «Райо Вальекано» по делу Зозули Клуб сегунды оштрафован на 18 тысяч евро и проведет два домашних матчах без зрителей.

Королевская испанская федерация футбола Испании отклонила апелляцию «Райо Вальекано» против наказания за сорванный матч команды из пригорода Мадрида против «Альбасете». Об этом сообщает официальный сайт организации.

15 декабря игра 20-го тура первенства сегунды «Райо Вальекано» – «Альбасете» была прервана после первого тайма. Болельщики хозяев протестовали против участия в матче украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозуля, скандируя «Зозуля, ты – нацист», а также выкрикивая нецензурные оскорбления. В результате гости отказались выходить на второй тайм, и судьи поддержали их решение.

Матч в итоге все-таки будет доиграть, но без зрителей на трибунах стадиона «Кампо де футбол де Вальекас». Испанская федерация постановила, что «Райо Вальекано» должен заплатить штраф в 18 тысяч евро, а также проведет без зрителей домашние матчи против «Уэски» и «Эльче».

«Райо Вальекано» занимает 12-е место, набрав 34 очка в 25 матчах. «Альбасете» находится в зоне вылета на 19-й позиции с 28 очками. 30-летний форвард Зозуля в нынешнем сезоне забил лишь три мяча в 24 встречах.