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Блинд вернулся в состав «Аякса» после проблем с сердцем - Советский спорт
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07 февраля 2020 19:39ФутболКорегин Владислав

Блинд вернулся в состав «Аякса» после проблем с сердцем

В конце декабря у голландца был обнаружен миокардит после углубленного медицинского осмотра.

Пресс-служба «Аякса» объявила о возвращении защитника Дэйли Блинд в состав команды. Игрок попал в заявку на матч 22-го тура чемпионата Голландии против «Утрехта».

Напомним, что 29-летний игрок испытывал проблемы с сердцем – врачи диагностировали у голландца воспаление сердечной мышцы. Отец футболиста Данни Блинд отметил, что возвращение Дэйли на поле не является на 100 процентов безопасным. В итоге футболист восстанавливался в Амстердаме.

Блинд вернулся в «Аякс» летом 2018 года из «Манчестер Юнайтед» за 16 миллионов евро. В общей сложности он сыграл за клуб 226 матчей, забив 10 голов и сделав 14 ассистов. За сборную Голландии он провел 68 встреч (2 гола).

В нынешнем сезоне Блинд провел 26 матчей на клубном уровне, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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