Блинд вернулся в состав «Аякса» после проблем с сердцем

Пресс-служба «Аякса» объявила о возвращении защитника Дэйли Блинд в состав команды. Игрок попал в заявку на матч 22-го тура чемпионата Голландии против «Утрехта».
Напомним, что 29-летний игрок испытывал проблемы с сердцем – врачи диагностировали у голландца воспаление сердечной мышцы. Отец футболиста Данни Блинд отметил, что возвращение Дэйли на поле не является на 100 процентов безопасным. В итоге футболист восстанавливался в Амстердаме.
Блинд вернулся в «Аякс» летом 2018 года из «Манчестер Юнайтед» за 16 миллионов евро. В общей сложности он сыграл за клуб 226 матчей, забив 10 голов и сделав 14 ассистов. За сборную Голландии он провел 68 встреч (2 гола).
В нынешнем сезоне Блинд провел 26 матчей на клубном уровне, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
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