Месси – самый высокооплачиваемый игрок Европы В восьмерке лучших оказалось сразу пять футболистов, выступающих в чемпионате Испании.

Французская газета L’Equipe опубликовала список самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских чемпионатов. Лидирует форвард «Барселоны» Лионель Месси, зарабатывающий 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов. Второе место занимает нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (4,5). На третьей позиции – форвард «ПСЖ» Неймар (3). Список лучших выглядит следующим образом: 1. Лионель Месси («Барселона») – 8,3 миллиона евро;

2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 4,5;

3. Неймар («ПСЖ») – 3;

4. Антуан Гризманн («Барселона») – 2,9;

5. Луис Суарес («Барселона») – 2,9;

6. Гарет Бэйл («Реал») – 2,5;

7. Эден Азар («Реал») – 2,5;

8. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,8.