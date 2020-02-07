Месси – самый высокооплачиваемый игрок Европы

Французская газета L’Equipe опубликовала список самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских чемпионатов.
Лидирует форвард «Барселоны» Лионель Месси, зарабатывающий 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов.
Второе место занимает нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (4,5). На третьей позиции – форвард «ПСЖ» Неймар (3).
Список лучших выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Барселона») – 8,3 миллиона евро;
2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 4,5;
3. Неймар («ПСЖ») – 3;
4. Антуан Гризманн («Барселона») – 2,9;
5. Луис Суарес («Барселона») – 2,9;
6. Гарет Бэйл («Реал») – 2,5;
7. Эден Азар («Реал») – 2,5;
8. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,8.