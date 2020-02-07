Бельханда вслед за «Спартаком» отказал и «Рубину» Марокканский атакующий полузащитник выступает за «Галатасарай».

Юнес Бельханда вслед за предложением московского «Спартака» отклонил и приглашение казанского «Рубина». Об этом сообщает Sporx.com

«Галатасарай» пытался продать 29-летнего полузащитника нынешней зимой, однако Бельханда отказался от двух вариантов трудоустройства в России.

В 2017 году стамбульский клуб приобрел футболиста сборной Марокко у киевского «Динамо» за 9,75 млн евро. В нынешнем сезоне Бельханда забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах чемпионата Турции. Сейчас трансферная стоимость футболиста оценивается в 5 млн.