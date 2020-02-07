«Краснодар» выиграл у норвежского «Мьендалена», Ари и Сергеев сделали по дублю «Быки» во второй раз за сегодня выдали игру с семью голами.

В испанской Марбелье «Краснодар» провел второй контрольный матч за сегодня. Если днем команда Сергея Матвеева проиграла чешской «Виктории» со счетом 3:4, то вечером «быки» выиграли 4:3 у норвежского «Мьендалена».

Уже на шестой минуте счет открыл Ари после передачи Никиты Сергеева, а на 31-й они поменялись ролями – Ари пасовал, а Сергеев забивал. На 41-й Никита оформил дубль, однако «Краснодар» сразу же пропустил – ошибкой обороны зелено-черных воспользовался Фредрик Брустад.

После перерыва в свой второй гол за вечер забил и Ари (на 52-й минуте), однако в оставшееся время норвежцы до минимума сократили свое отставание. На 73-й Дагур Торхальссон реализовал пенальти, а в компенсированное время во второй раз отличился Брустад.

В начале следующей неделе «Краснодар» проведет в Испании еще один товарищеский матч. Дата и соперник пока неизвестны.

Зелено-черные занимают второе место в чемпионате России, набрав 35 очков в 19 матчах и на 10 очков отставая от «Зенита».

«Мьендален» в прошлогоднем чемпионате Норвегии занял 13-е место.

Контрольный матч

«Краснодар» (Россия) – «Мьендален» (Норвегия) – 4:3 (3:1)

Голы: Ари, 6 – 1:0, Сергеев, 31 – 2:0, Сергеев, 41 – 3:0, Брустад, 42 – 3:1, Ари, 52 – 4:1, Торхальссон, 73 (с пенальти) – 4:2, Брустад, 90+1 – 4:3.

«Краснодар»: Сафонов, Бочков, Ивашин, Мартынов, Стежко, Уткин, Черников, Мацукатов, Ари (Сабуа, 75), Воротников, Сергеев (игрок на просмотре, 79).