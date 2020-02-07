Константин Марадишвили: Ощущаю себя настоящим «конем» Сегодня полузащитнику ЦСКА исполнилось 20 лет.

Армейцы продолжают готовиться к весенней части сезона в испанском Кампоаморе. Воспитанник клуба Константин Марадишвили, которому сегодня исполнилось 20 лет, дал интервью клубному сайту.

«Виктор Михайлович Гончаренко сначала поздравил утром в тренажерном зале, потом успел подозвать в кругу перед тренировкой, – рассказал полузащитник ЦСКА. – Пожелал удачи, благополучия, здоровья, всего наилучшего.

Я бы пожелал себе обходиться без травм и как можно ближе быть к основе, к стартовому составу. Побольше выходить на поле в официальных матчах, помогать команде. Буду этого добиваться.

Из матчей, которые сыграл за основу запомнился момент с «Краснодаром», где я чуть не забил гол на последних минутах. Никси прошел по флангу и прострелил на радиус. Я нанес удар, но вратарь вытащил. Ну и дебют, когда вышел с «Крыльями». Он получился немного скомканным, мы проигрывали 0:2. Но все равно эмоции были особые. Хочу выразить благодарность тренерскому штабу за доверие.

Из команды 2000 года рождения в клубе вроде бы никого больше не осталось. Конечно, я испытываю гордость, что с раннего возраста выступаю за ЦСКА, вырос в нем. Бесспорно, я ощущаю себя настоящим армейцем, «конем».

В нынешнем сезоне Марадишвили в сумме сыграл 4 минуты за основную команду ЦСКА, выйдя на замену в 3 матчах РПЛ.