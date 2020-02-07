Официально: Бывший игрок «Тамбова» Бенито перешел в киевское «Динамо» Нигериец сыграл в РПЛ 8 матчей и забил «Зениту».

Киевское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о переходе 21-летнего полузащитника молодежной сборной Нигерии Бенито.

Африканский футболист присоединился к украинскому клубу в качестве свободного агента. С августа 2018-го по декабрь прошлого года он выступал за «Тамбов». В нынешнем сезоне РПЛ он провел 8 матчей и забил один мяч, став автором первого гола клуба в элитном дивизионе в выездном матче первого тура против «Зенита» (2:1 в пользу питерцев 14 июля).

Вот, что написал по поводу трансфера агент футболиста Дмитрий Селюк в своем твиттере:

«Рад за Бенито. Наконец он уже добрался, прошел медосмотр и является полноценным игроком «Динамо» (Киев). Уверен, игрок сборной Нигерии принесет немалую пользу клубу, а клуб с отличными тренерами поможет ему выйти на новый уровень в своем развитии и достижении больших результатов».