«Зенит» опубликовал расписание спаррингов на турецком сборе Заключительный этап подготовки питерцев к весенней части сезона продлится с 14 по 22 февраля.

ФК «Зенит» на своем официальном сайте опубликовал расписание товарищеских матчей на третьем зимнем сборе команды Сергея Семака в Турции.

17 февраля петербуржцы сыграют в Белеке с владикавказской «Аланией» (начало в 11:00 по московскому времени) и казахстанским «Кайратом» (17:00).

22 февраля сине-бело-голубые также проведут еще спарринга— против минских клубов «Ислочь» (11:00) и «Динамо» (17:00).

Питерцы лидируют в чемпионате России, набрав 45 очков в 19 турах и на 10 очков опережая «Краснодар».