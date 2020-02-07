«Рома» выкупит Смоллинга у «МЮ», если выйдет в Лигу чемпионов

Руководство «Ромы» готово подписать полноценный контракт с защитником Крисом Смоллингом, арендованным у «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.
Согласно информации Football Italia, сделка состоится в случае, если римляне смогут выйти в Лигу чемпионов. Участие в главном европейском турнире предоставит команде дополнительный доход, который покроет покупку 30-летнего англичанина.
Отмечается, что сумма трансфера должна составить 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Смоллинг принял участие в 22 матчах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Его команда располагается на пятой строчке чемпионата Италии, имея в своем активе 39 очков. Подопечные Паулу Фонсеки уступают идущей четвертой «Аталанте» лишь по дополнительным показателям.
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