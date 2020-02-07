Бенито: Знание русского языка поможет мне быстрее адаптироваться в киевском «Динамо» - Советский спорт
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07 февраля 2020 23:25ФутболКорегин Владислав

Бенито: Знание русского языка поможет мне быстрее адаптироваться в киевском «Динамо»

Новичок киевского «Динамо» Бенито поделился эмоциями после перехода в украинский клуб.

– Я очень рад быть здесь, это хорошая страна, город и клуб. Я много слышал о «Динамо», поэтому счастлив подписать контракт с этой командой и стать частью динамовской семьи. Знаю, что за «Динамо» раньше выступал Андрей Шевченко. Также здесь играли некоторые из моих друзей, а вот футболистов нынешнего состава киевлян пока не смогу назвать, с ними мне еще предстоит познакомиться. Лучше всего я чувствую себя на правом фланге, потому что я левоногий игрок и легко могу применить дриблинг, сместиться и пробить справа. Я играл в русскоязычных странах, поэтому адаптация должна пройти для меня быстрее. Я не очень хорошо говорю по-русски, но понимаю язык и могу общаться на бытовом уровне. Думаю, это поможет легче влиться в коллектив, – цитирует Бенито официальный сайт клуба.

Сегодня киевское «Динамо» объявило о переходе 21-летнего полузащитника молодежной сборной Нигерии Бенито.

Африканский футболист присоединился к украинскому клубу в качестве свободного агента. С августа 2018-го по декабрь прошлого года он выступал за «Тамбов». В нынешнем сезоне РПЛ он провел 8 матчей и забил один мяч, став автором первого гола клуба в элитном дивизионе в выездном матче первого тура против «Зенита» (2:1 в пользу питерцев 14 июля).

На данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 очков после 18 сыгранных туров. Команда отстает от донецкого «Шахтера» на 14 очков.

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