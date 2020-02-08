«Айнтрахт» дома разгромил «Аугсбург» - Советский спорт
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08 февраля 2020 00:33ФутболКорегин Владислав

«Айнтрахт» дома разгромил «Аугсбург»

«Айнтрахт» одержал крупную победу в домашнем матче 21-го тура бундеслиги против «Аугсбурга».

В составе победителей дублями отметились защитник Тимоти Чандлер (37-я и 48-я минуты) и полузащитник Филип Костич (89, 90+2). Еще один гол на счету форварда Андре Силвы (55).

«Айнтрахт» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 28 очков. «Аугсбург» располагается на 11-й позиции (26).

В следующем туре франкфуртская команда отправится в Дортмунд к местной «Боруссии», а «Аугсбург» дома примет «Фрайбург».

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