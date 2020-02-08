«Айнтрахт» дома разгромил «Аугсбург» «Айнтрахт» одержал крупную победу в домашнем матче 21-го тура бундеслиги против «Аугсбурга».

В составе победителей дублями отметились защитник Тимоти Чандлер (37-я и 48-я минуты) и полузащитник Филип Костич (89, 90+2). Еще один гол на счету форварда Андре Силвы (55).

«Айнтрахт» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 28 очков. «Аугсбург» располагается на 11-й позиции (26).

В следующем туре франкфуртская команда отправится в Дортмунд к местной «Боруссии», а «Аугсбург» дома примет «Фрайбург».