Президент «Реала Сосьедад»: «Барселона» не обращалась к нам по поводу Виллиана Жозе

Президент «Реала Сосьедад» Хокин Аперрибай высказался об интересе «Барселоны» к форварду Виллиану Жозе.
«Мы ни с кем не общались (о его переходе), – приводит Marca слова Аперрибая. – Не знаю, что будет дальше. Я читал (об интересе), но рынок уже закрыт. Я не многое могу прокомментировать.
Не знаю, выйдет ли на нас «Барселона», но до сих пор она этого не сделала. Он важный игрок для нас. И нам его определенно будет не хватать. Впереди еще много матчей, и нам нужны все игроки».
28-летний бразилец проводит четвертый сезон в «Реале Сосьедад» и забил восемь голов в 21 матче примеры. Всего в 131 матче за клуб на его счету 53 гола и 13 результативных передач.
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