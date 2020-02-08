Президент «Реала Сосьедад»: «Барселона» не обращалась к нам по поводу Виллиана Жозе Бразилец забил восемь голов в нынешнем сезоне примеры.

Президент «Реала Сосьедад» Хокин Аперрибай высказался об интересе «Барселоны» к форварду Виллиану Жозе.

«Мы ни с кем не общались (о его переходе), – приводит Marca слова Аперрибая. – Не знаю, что будет дальше. Я читал (об интересе), но рынок уже закрыт. Я не многое могу прокомментировать.

Не знаю, выйдет ли на нас «Барселона», но до сих пор она этого не сделала. Он важный игрок для нас. И нам его определенно будет не хватать. Впереди еще много матчей, и нам нужны все игроки».

28-летний бразилец проводит четвертый сезон в «Реале Сосьедад» и забил восемь голов в 21 матче примеры. Всего в 131 матче за клуб на его счету 53 гола и 13 результативных передач.