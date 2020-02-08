Федор Смолов: С таким составом «Сельта» должна быть намного выше в таблице «Сельта» занимает предпоследнее место в примере.

Форвард «Сельты» Федор Смолов высказался о составе команды и предстоящем матче с «Севильей».

«Могу честно сказать о том, что у «Сельты» очень сильный состав, – заявил 29-летний российский нападающий в интервью клубной пресс-службе. – После моего первого разговора с менеджером я прогуглил состав «Сельты» и не поверил, что они внизу таблицы. С такими игроками команда должна быть намного выше.

«Севилья» – сильная команда. Она провела хороший прошлый сезон. Но мы играем дома, и нам нужно исправлять ситуацию. Мы должны биться друг за друга. Это единственный способ выдать победную серию».

Напомним, Смолов дебютировал в «Сельте» 1 февраля в матче с «Валенсией» (0:1), когда вышел на замену на 79-й минуте.

В воскресенье «Сельта» примет «Севилью» в 23-м туре примеры.

Отметим, что «Сельта» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.