«Арсенал» отдал Тудорие в аренду в «Волунтари» Румынский форвард возвращается в свой бывший клуб.

Форвард «Арсенала» Александру Тудорие вернулся на правах аренды до конца сезона в свой прежний клуб – «Волунтари», сообщил спортивный директор «оружейников» Андрей Рудаков.

«Сейчас мы совместно с ним пришли к такому мнению, что на данном этапе ему будет целесообразнее вернуться в свою прежнюю команду, – приводит ТАСС слова Рудакова. – Ему там все знакомо, чемпионат уже возобновился, время на адаптацию не потребуется, и он будет обеспечен игровой практикой».

23-летний Тудорие выступал за «Волунтари» в 2016 году, а также с 2017 по 2019 годы, после чего перешел в «Арсенал», подписав с клубом контракт до 2023 года.

В 11 матчах за команду во всех турнирах румын забил один гол. При этом он пропустил из-за травм в общей сложности больше двух месяцев и не выходил на поле с 26 октября.

Добавим, что «Волунтари» занимает последнее место в турнирной таблице высшей лиги Румынии, набрав 11 очков в 23 матчах.