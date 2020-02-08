СМИ: «Рубин» и «Крылья Советов» претендуют на защитника «Гамбурга» Об этом сообщает Hamburger Morgenpost.

Защитник «Гамбурга» Кириакос Пападопулос можете перебраться в чемпионат России.

Согласно источнику, им интересуются казанский «Рубин», а также «Крылья Советов». Ранее сообщалось, что игрок также получил предложение от московского «Динамо».

При этом отмечается, что 27-летний футболист контактировал с «Кельном» и турецким «Трабзонспором».

В текущем сезоне греческий защитник провел три матча и не отметился голевыми действиями на поле. Его контракт истекает летом 2020 года.