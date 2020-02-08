Самуэль Жиго: Соболев забьет много мячей за «Спартак» Форвард будет играть за красно-белых до конца сезона на правах аренды.

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о новичке команды форварде Александре Соболеве.

«Он отличный нападающий, один из лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата России, – приводят «Известия» слова 26-летнего француза. – Думаю, это важное для нас приобретение. Уверен, он забьет за «Спартак» много мячей».

Напомним, Соболев стал игроком «Спартака» 30 января. Он будет выступать за красно-белых до конца сезона на правах аренды, после чего его трансфер может быть выкуплен.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий забил десять голов и сделал три результативные передачи в 18 матчах за «Крылья Советов».