Тедеско – о победе «Спартака» в Дохе: Мы не чемпионы, просто выиграли турнир Столичный клуб выиграл этот трофей второй год кряду.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к победе команды на турнире Кубок Париматч Премьер в Дохе (Катар).

Напомним, красно-белые завоевали трофей, одолев сербский «Партизан» (3:2).

«Мы не чемпионы, просто выиграли турнир. Как я говорил раньше, это не так важно. Важнее то, как мы играем. Если я поменяю свое мнение сейчас, после победы, это будет странно», – цитирует специалиста Sport24.ru.