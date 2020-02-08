Александр Мостовой: «Партизан» контролировал игру, но тут вмешались судьи Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре красно-белых в матче против «Партизана» (3:2) в рамках товарищеского турнира «Кубок Париматч Премьер».

- Конечно, не создается целостного впечатления от игры «Спартака». Нельзя сказать, что команда сыграла на своих сильных сторонах, козырях - я этого не увидел.

Сегодня был довольно-таки слабый первый тайм. Начало было неплохое - забили гол, но потом два пропустили и могли еще - «Партизан» контролировал игру, но тут вмешались судьи, - приводит слова Мостового ТАСС.

Напомним, что 8 февраля «Спартак» обыграл «Партизан» (3:2) в третьем туре «Кубка Париматч Премьер». Таким образом, российский клуб, набрав семь очков, гарантировал себе победу на турнире.