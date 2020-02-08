Александр Мостовой: «Партизан» контролировал игру, но тут вмешались судьи - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 февраля 2020 21:31Футбол

Александр Мостовой: «Партизан» контролировал игру, но тут вмешались судьи

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре красно-белых в матче против «Партизана» (3:2) в рамках товарищеского турнира «Кубок Париматч Премьер».

- Конечно, не создается целостного впечатления от игры «Спартака». Нельзя сказать, что команда сыграла на своих сильных сторонах, козырях - я этого не увидел.

Сегодня был довольно-таки слабый первый тайм. Начало было неплохое - забили гол, но потом два пропустили и могли еще - «Партизан» контролировал игру, но тут вмешались судьи, - приводит слова Мостового ТАСС.

Напомним, что 8 февраля «Спартак» обыграл «Партизан» (3:2) в третьем туре «Кубка Париматч Премьер». Таким образом, российский клуб, набрав семь очков, гарантировал себе победу на турнире.

Овечкин разбушевался. Снова хет-трик, и две шайбы до отметки 700 Обзор игрового дня в НХЛ. 05.02.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
Джон Купер: Многие аспекты игры Кучерова в нынешнем году мне нравятся больше, чем в прошлом Александр Георгиев: Стараюсь быть готовым в любой момент, когда мне выпадает шанс
Медаль совсем близко, но пока не дается. Российская эстафета – опять четвертая На этапе Кубка мира в Рупольдинге наши в мужской эстафете финишировали на 4-м месте – всего в 8 секундах от бронзовых призеров из Австрии. 18.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Как Тедеско повторить Кононова За тур до окончания Кубка Париматч Премьер в Катаре все четыре участника сохраняют шансы завоевать трофей. Впрочем, «Спартак» может убить интригу досрочно. 06.02.2020 14:00 Футбол Федоровский Александр
Спорт должен учить достоинству, а не унижать его. Колонка Кушанашвили Природа людей энигматична, и я, наблюдая за иными «белковыми соединениями», не могу определиться: разбираться с ними или разобраться с ними раз и навсегда? 04.02.2020 22:00 Хоккей Кушанашвили Отар
В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми. 25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Чемпионы мира по «отмазкам». Топ-5 оправданий спортсменов, попавшихся на допинге  В качестве доказательств – пары марихуаны, кокаиновый поцелуй, мясо кабана и другие нелепости. И все это сработало! 28.01.2020 23:00 Бокс Иванова Дарья
Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль
Федерер выстоял в битве с Теннисом. Роджер отыграл семь матчболов и победил Сандгрена Американец с самым теннисным именем из всех возможных семь раз был в шаге от победы над Роджером Федерором. Но все же уступил маэстро в пяти сетах. 28.01.2020 21:00 Теннис Иванова Дарья
Новости
22:54 Хоккей Джон Купер: Многие аспекты игры Кучерова в нынешнем году мне нравятся больше, чем в прошлом
22:39 Футбол «Байер» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»
22:24 Хоккей Алексей Кудашов: Детские ошибки привели к поражению в матче со шведами
22:17 Теннис Сборная России по теннису вышла в финальную часть Кубка Федерации
22:10 Хоккей Алексей Кудашов: С чехами сыграет Бобков
21:57 Футбол Слуцкий спел перед футболистами «Рубина» (видео)
21:46 Футбол Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матче чемпионата против «Амьена»
21:31 Футбол Александр Мостовой: «Партизан» контролировал игру, но тут вмешались судьи
21:16 Хоккей Александр Кожевников: Не хватает зубов у сборной России
20:58 Футбол ЦСКА в контрольной встрече обыграл норвежский «Одд»
20:43 Хоккей Сборная России проиграла Швеции, потерпев второе подряд поражение на шведском этапе Евротура
20:37 Лыжный спорт Юрий Бородавко: В финале Большунов со старта взял слишком высокий темп, на финише немного не хватило
20:19 Хоккей Милош Ржига: КХЛ должна изменить календарь - у нас много игроков, и их хотят видеть в сборной
20:04 Теннис Румыния сравняла счет в отборочном матче Кубка Федерации с командой России
19:56 Футбол «Валенсия» в гостях крупно уступила «Хетафе»
19:39 Художественная гимнастика Ирина Винер-Усманова: В ближайшее время Солдатова начнет тренироваться
19:21 Футбол «Вердер» на своем поле уступил «Униону» и опустился в зону вылета
18:56 Футбол «Аталанта» одержала волевую победу в гостях над «Фиорентиной»
Московские терапевты: «Никакой эпидемии коронавируса в России нет и близко!»
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Арестованного начальника УОДД города Оренбурга Сергея Прошина отправили в СИЗО
Жители Артёма собирают подписи под петицией прокурору против местного живодёра
Мать погибшего в Омске десантника заявила о давлении ВДВ из-за дела Пономарева
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика